Babasının fabrikasında başladı, şimdi sokaklara taşıdı
18.07.2026 12:55
Kastamonu'da 17 yaşındaki Şerife Elvan Ünal, ilk duvar resmini babasının fabrikasında yaptı. Gördüğü ilginin ardından çizgi film karakterlerini sokak duvarlarına taşıyor.
Resim yapmayı seven Ünal, ilk olarak babasına ait fabrikanın duvarlarını çizgi film karakterleriyle süsledi. Fabrikayı ziyaret edenlerin resimlere ilgi göstermesi üzerine bu çalışmalarını sokaklara taşımaya karar verdi.
Çocukların zamanlarının büyük bölümünü ekran başında geçirdiğini söyleyen Ünal, onları biraz olsun dışarı çıkmaya teşvik etmek amacıyla mahallelerdeki duvarlara sevilen çizgi film karakterlerini çizmeye başladı. Boyalarıyla eski ve boş duvarları canlandıran genç kızın çalışmaları, hem çocukların hem de mahalle sakinlerinin beğenisini kazanıyor.
Küçük yaşlardan itibaren resimle ilgilendiğini belirten Şerife Elvan Ünal, "Küçüklüğümden beri ailem bana oyuncak almak yerine kalem ve kağıt alırlarmış. Ben susarmışım ve resim çizmeyi de çok severmişim. Ondan dolayı ilkokul 3. sınıftayken Bilim ve Sanat Merkezi'nin yetenek sınavlarına girdim ve kazandım. O zamandan beri hem Bilim ve Sanat Merkezi'nde hem de farklı alanlarda resim eğitimi alıyorum" dedi.
ÇOCUKLAR İÇİN ÇİZİYOR
İlk duvar resmini babasının fabrikasının duvarına çizdiğini ifade eden Ünal, "Burası babamın fabrikası. Bir gün canım çok sıkılıyordu. Elime kalemi aldım, çizmeye başladım. Aslında normalde asıl amacım sprey boyalarla grafiti yapmaktı. Ama sonradan o bana daha zor geldi. Elim daha fırçaya daha az yatkındı" diye konuştu.
Yaptığı çalışmaların özellikle çocuklardan büyük ilgi gördüğünü ifade eden Ünal, "Çocuklar beğeniyorlar. Hatta önünden geçenler arasında bayağı konuşuluyor. Bazı çocuklar sırf beni izlemek için oturup bekliyorlar. İnsanların ilgisini çekmek beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.
Duvar resmi alanında kendisini geliştirmek istediğini dile getiren Ünal, "Sokaklar artık eskisi kadar renkli değiller. İnsanların ya da çocukların dikkatini çekecek çok fazla bir etken yok. Benim işim daha çok küçük çocuklarla ilgili. O yüzden onların dikkatini çekmek, onları mutlu etmek asıl hedefim" ifadelerini kullandı.
Çocukların ilgisini çektiği için çizgi film karakterlerini tercih ettiğini söyleyen Ünal, "Küçük çocuklar artık ekran başında çok fazla vakit geçirdikleri için sokağa çıkıp oynamak gibi bir hedefleri olmuyor. Ben de bunun için sokağa çıktıklarında bakabilecekleri, eğlenebilecekleri, hayal güçlerini güçlendirebilecek görseller çiziyorum. Böylece sokağa istedikleri gibi çıkıp eğlenebilsinler istiyorum" dedi.
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