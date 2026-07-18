Babasının fabrikasında başladı, şimdi sokaklara taşıdı

İlk duvar resmini babasının fabrikasının duvarına çizdiğini ifade eden Ünal, "Burası babamın fabrikası. Bir gün canım çok sıkılıyordu. Elime kalemi aldım, çizmeye başladım. Aslında normalde asıl amacım sprey boyalarla grafiti yapmaktı. Ama sonradan o bana daha zor geldi. Elim daha fırçaya daha az yatkındı" diye konuştu.

Yaptığı çalışmaların özellikle çocuklardan büyük ilgi gördüğünü ifade eden Ünal, "Çocuklar beğeniyorlar. Hatta önünden geçenler arasında bayağı konuşuluyor. Bazı çocuklar sırf beni izlemek için oturup bekliyorlar. İnsanların ilgisini çekmek beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Duvar resmi alanında kendisini geliştirmek istediğini dile getiren Ünal, "Sokaklar artık eskisi kadar renkli değiller. İnsanların ya da çocukların dikkatini çekecek çok fazla bir etken yok. Benim işim daha çok küçük çocuklarla ilgili. O yüzden onların dikkatini çekmek, onları mutlu etmek asıl hedefim" ifadelerini kullandı.

Çocukların ilgisini çektiği için çizgi film karakterlerini tercih ettiğini söyleyen Ünal, "Küçük çocuklar artık ekran başında çok fazla vakit geçirdikleri için sokağa çıkıp oynamak gibi bir hedefleri olmuyor. Ben de bunun için sokağa çıktıklarında bakabilecekleri, eğlenebilecekleri, hayal güçlerini güçlendirebilecek görseller çiziyorum. Böylece sokağa istedikleri gibi çıkıp eğlenebilsinler istiyorum" dedi.