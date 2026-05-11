Bağlardan toplanıyor, kilosu 100 lira. Aile ekonomisini canlandırıyor

Sarıgöllü üretici Kubilay Tanrıöver, üzümden önce yaprağın kazandırmaya başladığını belirterek, "Sarıgöl, taze bağ yaprağının da merkezi durumunda. İlçede birçok noktada yaprak alımları yapılıyor. Şu an bağlardaki yapraklar oldukça kaliteli. Ekşiliği ve tableti bol olduğu için yoğun talep görüyor." dedi. Üzüm sezonu öncesinde hareketlenen yaprak piyasasının, hem üreticiye hem de tarım işçilerine ekonomik canlılık sağladığı ifade edildi.