Bahar gelince yükleri hafifledi. "Günlük 5-6 bin TL tasarruf ediyoruz"
02.05.2026 08:55
İHA
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri sürülerini meralara çıkardı. Kış boyu artan yem maliyetlerden etkilenen üreticiler, hayvanların buralarda otlamasıyla günde 5-6 bin TL tasarruf ettiklerini söyledi.
Türkiye genelinde havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, sürülerini yeniden doğal otlaklarla buluşturdu.
Kış mevsiminin sert ve uzun geçtiği Erzincan’da, özellikle yem fiyatlarındaki artış üreticilerin maliyetlerini yükseltmişti.
Sürülerin meraya çıkması, küçükbaş hayvan yetiştiricilerini ekonomik anlamda rahatlatmış.
Doğal meraların kullanılmaya başlanmasıyla yem giderlerinde önemli düşüş yaşandığı ifade edildi.
"5-6 BİN TL TASARRUF EDİYORUZ"
Yetiştiricilerden Celal Gül, kış boyunca yüksek yem fiyatları nedeniyle zorlandıklarını dile getirerek "Havaların ısınmasıyla birlikte sürülerimizi meraya çıkardık. Hayvanların dışarıda otladığı her gün bizim için büyük kazanç. Yem vermediğimiz günlerde 5 ila 6 bin lira arasında tasarruf sağlıyoruz." dedi.