Bahçede 10 lira. Hasat başladı, rekolte yüksek

Hem üretim hem de satış yapanlardan Hasan Tepe, "Bu yıl zeytin hasadımız başladı, rekoltemiz yüksek. Geçen yıla rağmen fiyatlar düşük. Bu elek gözüne göre cinsine göre değişiyor. 10 lira ile 60 lira arasında alınıyor. İstediğimiz şu çiftçimiz daha iyi beklentiler halindeydi ama olmadı. Temennimiz daha iyi olması" dedi.

Üreticilerden İbrahim Arı ise, "Bu yıl Mut’ta zeytin sezonu başladı. Fiyatlar eleğine göre 10 liradan başlayıp 60 liraya kadar satılıyor, rekoltemiz yüksek" ifadelerini kullandı.