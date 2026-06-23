Bahçede 15 TL, pazarda 60 TL'den alıcı buluyor. Hasat devam ediyor, rekolte 20 tona kadar geriledi

Şeftali tüccarı Emre Şanverdi ise kentte hasadı yapılan ürünlerin iç piyasanın yanı sıra Irak ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerine gönderildiğini kaydetti.



Şanverdi, "Buradan 15 TL’ye aldığımız ürün yerine ulaşana kadar nakliye ve işçilik masrafları nedeniyle 30 TL’yi buluyor. Bu yıl çok dolu yağdığından dolayı rekolte çok düştü, kaliteli meyve yetişmedi. Şu an bu meyvenin dalında kilosu 45-50 TL olması lazımken ne yazık ki 10-15 TL. Biz bunu çiftçilerden daha yüksek bir fiyata almayı çok isterdik çünkü bizim için değişen hiçbir şey yok. Ucuza alıp, pahalıya satma gibi bir lüksümüz yok" dedi.