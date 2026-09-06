Bahçeye asılan not güldürdü. "İncir yimek selbes"

Hayırsever bir vatandaş da, Efeler ilçesi kırsal Mesutlu Mahallesi yakınlarında kendisine ait yol kenarındaki incir ağaçlarının üzerine not bıraktı.

Hayırsever vatandaşın Aydın şivesiyle yazdığı "İncir yimek selbes" notu görenleri gülümsetti. Hayırsever vatandaş, astığı not ile incir ağacının meyvelerini yemek isteyen insanlara açık bir davet sunarken, toplumun birlik ve dayanışma içinde olmasını da teşvik etti.