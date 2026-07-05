Bakanlığın Bodrum'daki plajı gündemde. Giriş ücretsiz, lahmacun 125 TL
05.07.2026 09:54
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü'ndeki halk plajı dikkati çekiyor. Plaja giriş ücretsiz, lahmacun ise 125 TL'ye satılıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ücretsiz halk plajları, vatandaşların güvenli ve konforlu bir tatile erişebilmesini hedefliyor.
Antalya, Muğla ve İzmir'deki 20 farklı plajda, güvenli ve ayrıcalıklı bir tatil deneyimi sunuluyor. Bunlar arasında en çok Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü'nde yer alan halk plajı dikkati çekiyor.
Yıllardır her yaz mevsimi öncesi yüksek fiyatlarla gündeme gelen Bodrum'da otopark ücretleri bin 800 ile 3 bin TL arasında değişiyor.
Özel plajlarda kişi başı harcama limiti 2 bin TL'den başlıyor ve 5 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Lahmacunun fiyatı ise yıllardır ayrı bir tartışma konusu oluyor.
Bakanlığın halk plajında ise giriş ücretsiz.
Otopark 120 TL ve bir lahmacun 125 TL. Duş ve tuvalet bedava, şezlong ise isteğe bağlı olarak alınıyor ve ücreti de 400 lira.