Bakanlığın Bodrum'daki plajı gündemde. Giriş ücretsiz, lahmacun 125 TL

Yıllardır her yaz mevsimi öncesi yüksek fiyatlarla gündeme gelen Bodrum'da otopark ücretleri bin 800 ile 3 bin TL arasında değişiyor.

Özel plajlarda kişi başı harcama limiti 2 bin TL'den başlıyor ve 5 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Lahmacunun fiyatı ise yıllardır ayrı bir tartışma konusu oluyor.