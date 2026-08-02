Bakırını çıkarmak için kabloları yakarken, trafoyu yakıyordu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafodan yükselen duman ve alevler korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, yangının bir şahsın topladığı kabloların bakırını çıkarmak için yaktığı ateşten kaynaklandığı ortaya çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, şahıs ise ifadesinin alınması için merkezine götürüldü.