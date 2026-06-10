Bakkalın önünde dev gibi duruyor. Yuvarlak olarak dünyada ilk

En büyük hayalinin büyük bir kovan yapmak ve büyük oğul almak olduğunu söyleyen Fatih Bostan, " Bu kovan yuvarlak olarak dünyada bir ilk, bu kovandan oğul almak çok büyük ayrıcalık ve çok büyük bir zevk bunu arıcılar çok iyi bilir. Bu aynı zamanda bir farkındalık çalışması, arı olmadan hayat olmaz. Arıları çok seviyorum, onlar benim vazgeçilmezim günün stresini onlarla atıyorum. Mahalleli de çok sevdiği için üzerine kata kata devam ediyoruz" dedi.

İnsanların kovana çok ilgi gösterdiğini dile getiren Bostan, "İnsanların güzel tepkisi bizi bu hale getirdi, ben bu kovanı ilk boş olarak aksesuar olsun diye getirmiştim. Oğul aldıktan sonra çok ilgi oldu, ilgiden sonra bunun devamını getirdik." ifadelerini kullandı.

5 yıldır bal macerasının devam ettiğini aktaran Bostan, şunları söyledi:

"En sonunda dünyada bir ilk olan böyle büyük bir kovan yapmak istedim. Bu kovandan oğul aldığım için çok mutluyum. Normal kovanlardan ortalama 20 kilo bal alınır ama bu kovanı doldurmak çok zor. Komple dolduğu zaman İstanbul'a yetecek kadar bal olur, her sene elde ettiğimiz balı mahalleliye ikram ediyoruz, bu kovan dolarsa tüm İstanbul'a ikram ederiz."