Bakkalını yeniden açtı, fiyatları düşürdü. "Zarar etmedim"
09.05.2026 14:09
Yaklaşık iki sene önce kapattığı bakkalını yeniden açan Cihan Özdemir, vatandaşların ucuza alışveriş yapabilmesi için fiyatları düşürdüğünü ve zarar etmediğini söyledi.
Kırşehir'de yaklaşık iki yıl önce bakkalını kapatan işletmeci Cihan Özdemir, yeniden hizmet vermeye başladı. Özdemir, vatandaşın ucuza alışveriş yapabilmesi için bu adımı attığını söyledi.
Özdemir “Vatandaşımız hesaplı alışveriş yapsın diye işletmemi tekrar açtım. Ürünlerimi piyasadan çok daha aşağı fiyatlarla veriyorum. Vatandaşın pahalı ürün almasını istemiyorum." ifadesini kullandı.
"KAR MARJIMI YÜZDE 10 SEVİYESİNE ÇEKTİM"
Yüksek fiyatlara tepki gösteren Özdemir, "Ekmek 6 TL. 200 TL’ye yumurta satan da kazanıyor, 100 TL’ye yumurta satan da kazanıyor. Fiyatları düşürerek kar marjımı yüzde 10 seviyesine çektim. Vatandaş da bu durumdan memnun.” diye konuştu.
"CİDDİ DENETİMLER YAPILMASI LAZIM"
Bu sırada alışveriş yapan vatandaşlardan Deniz Gönen ise piyasaya göre daha uygun fiyatlarla satış yapılmasının mümkün olduğunu belirterek "Piyasa fiyatının altında veren de kar sağlıyor. Fiyatlar noktasında ciddi denetimler yapılması lazım." ifadelerini kullandı.