"Balık bitti, fiyatlar uçacak" deniyordu. Tezgahlarda şaşırtan görüntü
30.04.2026 12:40
İHA
Denizlerde büyük tekneler için başlayan av yasağına rağmen, Kocaeli'deki balıkçı tezgahlarında çeşitlilik ve hareketlilik devam ediyor.
Gırgır ve trol tekneleri için 15 Nisan itibarıyla başlayan genel av yasağı, tezgahlardaki balık bolluğunu durdurmadı.
PEK ÇOK ÇEŞİT HALA SATIŞTA
Vatandaşların "balık bitti, fiyatlar artacak" endişesinin aksine Kocaeli'deki tezgahlarda hamsi, istavrit, sardalya, mezgit, zargana, çupra, levrek ve eşkina gibi pek çok çeşit satışa sunuluyor.
Balıkçı esnafı Kemal Bineklioğlu, yasağın yalnızca büyük ölçekli avcılık yapan gırgır ve trollere yönelik olduğunu, küçük teknelerle kıyı balıkçılığının sürdüğünü hatırlattı. Tezgahlarda kış aylarını aratmayan bir çeşitlilik olduğunu ifade eden Bineklioğlu şöyle konuştu:
"Sezon kapandı dediğimiz konu balığın tamamen yasak olduğu anlamına gelmiyor. Sadece gırgır ve trollere yasak geliyor. Küçük motorlarla, çekme ve çevirme yapmadan balık yakalamak yasak değil.
Şu anda gördüğünüz gibi tezgah yine ağzına kadar dolu, kış sezonundaki gibi. Gırgır ve trollerin çekilmesiyle birlikte balığın miktarı biraz düşüyor, o kadar. Bu da yaz balığına fiyat olarak yansıyor ama çok fazla değil."