Balıkçılarla yunusların balık mücadelesi. Hazır balık için teknelerin peşindeler

Bugüne kadar medyada sıkça "Boğaz'da yunus şöleni" veya "Vapurlarla yarışan yunuslar" başlıklarıyla yer bulan bu canlıların balıkçılarla etkileşimi, bilim dünyasının da yakın markajında.

Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı sistemi temel olarak üç türe ev sahipliği yapıyor: Kıyılara en yakın yüzen ve ağlarla en çok etkileşime giren Afalina, balıkların peşinden giden Tırtak ve daha utangaç olan Mutur.