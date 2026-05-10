Balıkesir'de yüksek sesli müzik cinayeti. Cenazesi kullandığı çekici ile taşındı
10.05.2026 14:52
Balıkesir'in Erdek ilçesinde aracında yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulup öldürülen İsmail Süzan'ın cenazesi, yıllarca direksiyonunda oturduğu çekici ile mezarlığa taşındı.
Balıkesir'in Erdek ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde işletmesi bulunan kaynak ustası A.T. (50) ile çekici hizmeti veren ve aracıyla bölgede bulunan İsmail Süzan (46) arasında iddiaya göre yüksek sesle müzik dinleme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
7 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. A.T., iş yerinden aldığı pompalı tüfekle evli ve 1 çocuk babası İsmail Süzan'a 3 el ateş etti.
Kasığından vurulan İsmail Süzan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Süzan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da sevk edildiği Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan İsmail Süzan, 9 Mayıs'ta hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan A.T. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
CENAZESİ ÇEKİCİ ÜSTÜNDE TAŞINDI
İsmail Süzan için Erdek Yalı Camii'nde dün öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Süzan'ın aile yakınları, esnaf arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Namazın ardından yıllarca direksiyonun başında çalıştığı çekici araca konan Süzan’ın cenazesi, Erdek Şehir Mezarlığı’na götürülüp toprağa verildi.
