Baloncunun satış tekniği sosyal medyada gündem oldu
06.07.2026 20:28
Son Güncelleme: 06.07.2026 20:36
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydanda dolaşarak balon satan bir kişi, çocuklara verdiği taktikle sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir satıcının çocuklara verdiği “taktik”, sosyal medyada ilgi çekti.
Rengarenk balonlarıyla meydanda dolaşan baloncu, balonları taşıdığı arabaya “Ağla, balon al.” ve “Ağlamazsan almazlar, ağla.” yazılı kartonlar astı.
Satıcının tekniği, sosyal medyada binlerce kişiyi gülümsetti. Görüntüler kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.
Birçok kullanıcı, söz konusu yöntemi “zekice” olarak değerlendirdi.
Bazıları ise “Gördüğüm en iyi pazarlama stratejisi ama çocuklar okuma yazma bilmiyor olabilir.” gibi yorumlar yaptı.
Video binlerce beğeni aldı.