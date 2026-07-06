NTV

Baloncunun satış tekniği sosyal medyada gündem oldu

06.07.2026 20:28

Son Güncelleme: 06.07.2026 20:36

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde meydanda dolaşarak balon satan bir kişi, çocuklara verdiği taktikle sosyal medyada gündem oldu.

Baloncunun satış tekniği sosyal medyada gündem oldu
Sosyal Medya

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir satıcının çocuklara verdiği “taktik”, sosyal medyada ilgi çekti.

 

Rengarenk balonlarıyla meydanda dolaşan baloncu, balonları taşıdığı arabaya “Ağla, balon al.” ve “Ağlamazsan almazlar, ağla.” yazılı kartonlar astı.

Baloncunun satış tekniği sosyal medyada gündem oldu 1
Sosyal Medya

Satıcının tekniği, sosyal medyada binlerce kişiyi gülümsetti. Görüntüler kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

 

Birçok kullanıcı, söz konusu yöntemi “zekice” olarak değerlendirdi.

Baloncunun satış tekniği sosyal medyada gündem oldu 2
Sosyal Medya

Bazıları ise “Gördüğüm en iyi pazarlama stratejisi ama çocuklar okuma yazma bilmiyor olabilir.” gibi yorumlar yaptı.

 

Video binlerce beğeni aldı.