Bandırma Vapuru'nun yeni yeri hazır. Karadan yürütülecek
07.05.2026 10:34
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden Bandırma Vapuru Müzesi, Atatürk’ün Samsun’a ilk adım attığı Tütün İskelesi yanına taşınacak.
Samsun Valiliği Meydanı, Kurtuluş Yolu ve Panorama Müzesi çevresinde yürütülen "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Samsun’un Milli Mücadele’de üstlendiği tarihi role yakışır bir merkez oluşturmayı hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, halen Doğupark’ta bulunan Bandırma Vapuru Müzesi’nin karadan taşınarak yeni yerine götürüleceğini söyledi.
BU YAZ İÇERİSİNDE TAŞINACAK
Çevre düzenlemeleri ve atık su terfi merkezi çalışmaları nedeniyle vapurun taşınacağı alandaki hazırlıkların 19 Mayıs’a yetiştirilemediğini ifade eden Başkan Doğan, "Bandırma Vapuru oradayken çevresinin kötü görünmesini istemedik. Fuar alanı ve düğün salonlarının bulunduğu bölümden altyapı hattı geçirilecek. Ardından Bandırma Vapuru’nun taşınacağı bölgedeki çalışmalar tamamlanacak" dedi.
Fuar alanında bulunan düğün salonlarının tamamının Ankara yolu güzergahına taşınacağını da açıklayan Başkan Doğan, şu ifadeleri kullandı:
“Daha önce lunaparkı kaldırmıştık, şimdi de düğün salonlarını kaldırıyoruz. Amacımız Doğupark ve Batıpark’ta yeni projeleri hayata geçirmek. Projelerimiz tamamlanmak üzere. Doğupark’ın ihalesini 2 ay içerisinde yapacağız. Doğupark’ı amfi tiyatrosu ve yeni yapılarıyla vatandaşların daha aktif kullanabileceği bir yaşam alanı haline getireceğiz. Bölgedeki ağaç dokusuna zarar vermiyoruz.”
Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’a gelişinde kullandığı Bandırma Vapuru’nun birebir replikası olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gemi Müzesi, 18 Mayıs 2003 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açılmıştı.
