Bandırma'dan bağımsızlığa. Yurtta 19 Mayıs coşkusu
19.05.2026 14:49
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.
ANITKABİR
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.
KASTAMONU
Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.
Gazi Stadyumu'nda düzenlenen törende, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri gösteri yaptı.
KÜTAHYA
19 Mayıs kutlamalarının bir diğer adresiyse Kütahya oldu.
Dumlupınar Spor Salonu'ndaki törende halk oyunları ekibi gösteri sundu.
KARABÜK
Karabük'te düzenlenen programdaysa cimnastik, güreş, tekvando ve halk oyunları gösterileri yapıldı.
ÇORUM
Kadeş Barış Meydanı'ndaki etkinlikte komando birliği gösteri yaptı.
Meydandaki etkinliğe vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.
ARTVİN
Artvin'de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Törende sporcular, güreş, tekvando ve halk oyunları gösterileri sergiledi.
BİLECİK
Bilecik'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstasyon Spor Salonu'nda program düzenlendi. Halk oyunları ve sporcuların gösterileriyle devam eden program, ödül töreniyle sona erdi.
ÇANAKKALE
Çanakkale'de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.
İZMİR
Kutlamalarda ritmik cimnastik ve akrobatik basketbol gösterisi sergilendi.
OSMANİYE
Osmaniye Atletizm Pistinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende öğrenciler spor gösterileri sundu.