Bankacılığı bıraktı, toprağa yöneldi. 5 bin fideyle üretime başladı
06.06.2026 12:18
Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Zehra Şahin, bankadaki işini bırakarak tarıma yöneldi.
Şahin, geçen yıl Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Dürtmen Yaylası Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi"nden yararlanmak için başvuruda bulundu.
Çilek üretimi yapmak isteyen Şahin, Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinden aldığı eğitimle bu alanda kendisini geliştirdi.
Doyran Mahallesi'ndeki 1 dönüm arazide Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı 5 bin çilek fidesiyle üretime başlayan Şahin, "Kendi Çileğini Kendin Topla Projesi" ile isteyenlere tarladan kendi çileğini toplama imkanı sunuyor.
Ürettiği çilekleri eşi Tolga Şahin ile pazarlara, marketlere ve kafelere satan Zehra Şahin, gelecek yıl üretim alanını 2 dönüme çıkarmayı planlıyor.
Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Zehra Şahin'i ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.
İlçede 50 civarında üreticinin 120 dekar alanda çilek üretimi gerçekleştirdiğini belirten Kayabaşı, "Alaçam çileği artık tanınmaya, markalaşmaya başladı. Bulunduğumuz tarla da genç üreticilerimize ait" dedi.
Bir çocuk annesi Zehra Şahin de belediyenin verdiği destekle çilek üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Geçen yıl eğitimlerini tamamlayarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle çilek üreticiliğini ileri düzeye getirmeyi hedeflediklerini anlatan Şahin, "Bugün bunu başardığımızı düşünüyorum. 'Kendi Çileğini Kendin Topla Projesi' ile köyümüze ve ilçemize bir adım attık." ifadelerini kullandı.
Çalışmalarıyla ilgili çok güzel dönüşler aldıklarını vurgulayan Şahin, "Özellikle hafta sonları aileleriyle beraber çocuklara çok güzel sosyal aktivite oluyor. Bu güzel dönüşler, bizi daha çok mutlu ediyor" diye konuştu.
YASAL UYARI
SAMSUN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SAMSUN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.