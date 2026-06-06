Bankacılığı bıraktı, toprağa yöneldi. 5 bin fideyle üretime başladı

Bir çocuk annesi Zehra Şahin de belediyenin verdiği destekle çilek üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl eğitimlerini tamamlayarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle çilek üreticiliğini ileri düzeye getirmeyi hedeflediklerini anlatan Şahin, "Bugün bunu başardığımızı düşünüyorum. 'Kendi Çileğini Kendin Topla Projesi' ile köyümüze ve ilçemize bir adım attık." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarıyla ilgili çok güzel dönüşler aldıklarını vurgulayan Şahin, "Özellikle hafta sonları aileleriyle beraber çocuklara çok güzel sosyal aktivite oluyor. Bu güzel dönüşler, bizi daha çok mutlu ediyor" diye konuştu.