Baraj doluluk oranı yüzde 81'e yükseldi. Kritik seviyeye gerilemişti

Bursa'da geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle kritik seviyelere kadar gerileyen barajlar, kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışlarla yeniden doldu. Güncel verilere göre Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranı 4 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yüzde 81 olarak ölçüldü.