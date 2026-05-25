Baraj en yüksek seviyede. Yüzde 100'ü geçti: Zaman zaman kapakları açılıyor

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Enne Mahallesi Muhtarı Erol Kucak, yağışların bu yıl bereketli geçtiğini belirterek, barajdaki doluluğun bölge halkını sevindirdiğini söyledi. Kucak açıklamasında, "Enne Barajımız Kütahya bölgesindeki en büyük barajlardan birisidir. Son üç yılda doluluk oranlarına ulaşamamıştık. Yağışların yetersiz olması nedeniyle barajımız boş kalıyordu. Ancak bu yıl yağmurların bereketli olmasıyla birlikte yüzde yüz doluluk oranını aştık. Hatta zaman zaman kapakları da açıyoruz" ifadelerini kullandı.