Baraj kapakları açıldı evler sular altında kaldı
27.04.2026 10:37
Son Güncelleme: 27.04.2026 10:39
DHA
Diyarbakır'da etkili olan yağmur sonrası Ambar Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla 10 ev sular altında kaldı.
Diyarbakır'da etkili olan sağanak barajdan yapılan kontrollü su salımı, 10 evin sular altında kalmasına neden oldu.
Kocaköy ilçesinde etkili olan yağışların ardından Ambar Barajı'nda su seviyesi yükseldi.
Baraj kapaklarının açılmasıyla gelen su, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki 45 hane ve 161 nüfuslu kırsal Şerifoğulları Mahallesi'ne ulaştı.
Daha önce boşaltılan 10 ev su altında kaldı.
Mahallede yaşayan Mahmut Aksoy, su altında kalan bazı evlerin mahkemelik olduğunu belirterek, "Baraj yapıldıktan sonra birkaç defa uyarı yaptılar. Ramazan Bayramı'na denk geldi. Bu sene yağışlar da çok oldu. İnsanlar zar zor temel ihtiyaçlarını aldı. Eşyaları, çatıları kaldı." dedi.
Mahallede 10 evin sular altında kaldığını anlatan Aksoy, "Bazı evler mahkemelik olduğu için daha parasını almadılar. Parasını vermiş olsalardı en azından çatıları falan alırdık. Keşif olacağı için malzemeler de suyun altında kaldı." ifadelerini kullandı.