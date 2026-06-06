Baraj kapakları kapatıldı, Esma Nur'u arama çalışmaları yeniden yoğunlaştı

Arama çalışmalarının seyrini değiştirmek amacıyla havzayı besleyen Kılıçkaya Barajı'nın kapakları kapatılarak çayın suyu kontrollü olarak düşürüldü. Suyun azalmaya başlaması ile ekipler, kazanın yaşandığı bölgeden başlayarak ağaç dipleri, kaya oyukları ve birikinti alanlarında yeniden titiz bir çalışma başlattı.

Havadan droneların da destek verdiği nehir yatağındaki arama çalışmalarında ekipler, şu ana kadar Esma Nur'a ait herhangi bir bulguya rastlamadı. Tokat’ın Reşadiye ilçesi sınırlarına kadar uzanan hat boyunca çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.