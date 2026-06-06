Baraj kapakları kapatıldı, Esma Nur'u arama çalışmaları yeniden yoğunlaştı
06.06.2026 09:57
Sivas'ta kaza yapan otomobilden yaralı olarak kurtulduktan sonra kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen Esma Nur'u arama çalışmaları yeniden yoğunlaştırıldı.
Sivas'ta Kelkit Çayı'na düştüğü düşünülen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu arama çalışmaları 21'inci gününe girdi.
Kaza, 16 Mayıs'ta gece yarısı D-100 karayolu Aşağıkale Mahallesi Kalebaşı Tünel çıkışında meydana geldi. U.Y. (20) yönetimindeki 28 DR 070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı (17) yaşamını yitirdi, sürücü U.Y. ağır yaralandı.
Araçtan hafif yaralı kurtulduğu belirlenen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun ise kazanın etkisiyle şoka girip, yol kenarından geçen Kelkit Çayı'na düştüğü ileri sürüldü.
Olayın ardından başlatılan geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları, bugün 21'inci gününe girdi. Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesindeki çalışmalara; Erzurum AFAD, Malatya Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) Timi, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile Suşehri Jandarma Komando Birliği'nden komandolar destek veriyor.
Arama çalışmalarının seyrini değiştirmek amacıyla havzayı besleyen Kılıçkaya Barajı'nın kapakları kapatılarak çayın suyu kontrollü olarak düşürüldü. Suyun azalmaya başlaması ile ekipler, kazanın yaşandığı bölgeden başlayarak ağaç dipleri, kaya oyukları ve birikinti alanlarında yeniden titiz bir çalışma başlattı.
Havadan droneların da destek verdiği nehir yatağındaki arama çalışmalarında ekipler, şu ana kadar Esma Nur'a ait herhangi bir bulguya rastlamadı. Tokat’ın Reşadiye ilçesi sınırlarına kadar uzanan hat boyunca çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.