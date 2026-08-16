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Baraj suları çekildi. Kısa mesafe ulaşımı sağlayan köprü açıldı

16.08.2026 11:37

İHA

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Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bulunan Yenice-Gönen Barajı’nda suların çekilmesiyle Haydaroba Köprüsü ulaşıma açıldı.

Baraj suları çekildi. Kısa mesafe ulaşımı sağlayan köprü açıldı
IHA

Yenice ilçesine bağlı Haydaroba köyünü ilçe merkezine bağlayan ve Yenice-Gönen Barajı’nın su tutmasının ardından sular altında kalan Haydaroba Köprüsü, baraj suyunun iyice çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Baraj suları çekildi. Kısa mesafe ulaşımı sağlayan köprü açıldı 1
IHA

Yenice ilçesine daha kısa mesafede ulaşımı sağlayan bu köprünün açılması ile vatandaşlar 10 kilometre daha az yol giderek vakit ve yakıttan tasarruf ediyor.