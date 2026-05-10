Baraj taştı, mahalle sular altında kaldı. Evlerine girmek için dağları aşmak zorundalar
10.05.2026 13:25
Eskişehir'de sağanak yağış sonrası taşan içme suyu barajı, bir mahalleyi adeta dağcı yaptı. Vatandaşlar 15 gündür evlerine girebilmek için kilometrelerce dağ yolu tırmanıyor.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) idaresindeki Aşağı İçme Suyu Barajı taşarak mahallenin karayolunu kapattı, bazı evlerin bahçesi su ile doldu.
20 SANTİMETRE YÜKSELİĞİNDE SU BU BİRİKTİ
Odunpazarı ilçesi Aşağı Ilıca Mahallesi’nde bulunan ve 2008 yılında yapımı tamamlanan Eskişehir Aşağı Ilıca İçme Suyu Barajı, yaklaşık 15 gün önce sağanak yağışlar sonrasında taştı. Taşan sular mahallenin girişinde bulunan karayolunu kapatırken, bir müstakil evin bahçesi yaklaşık 20 santimetre yüksekliğinde su ile doldu.
DAĞLARI TIRMANARAK EVLERİNE ULAŞIYORLAR
Mahallelinin iddiasına göre yağışlar sonrası taşma ihtimaline karşı barajın sorumlusu Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ESKİ (Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü'ne durum bildirilse de herhangi bir çalışma ya da önlem alınmadı.
Mahalleli araçlarını girişte bırakarak dağdan tırmanarak evlerine ulaşmaya çalışıyor. Suyun bazı elektrik panoların yaklaşması ise olası tehlikeyi gözler önüne seriyor.
