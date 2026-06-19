Baraj yüzde 100 doldu, iskele ve adacıklar kayboldu
19.06.2026 11:45
Adıyaman'da yağışlar nedeniyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Atatürk Barajı'nda iskele ve adacıklar sular altında kaldı.
Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Atatürk Barajı Adıyaman - Samsat kıyılarında sular, yaklaşık 150-200 metre kadar çekilmiş, adacıklar ortaya çıkmıştı.
Kış ve ilkbahar aylarında kar ve yağmur yağışının bol olması nedeniyle baraj gölünün su seviyesi yükseldi.
Geçtiğimiz günlerde Atatürk Barajı'nın su seviyesi yüzde 100 seviyesine ulaştığı için tahliye kapakları açılmıştı.
Barajdaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle gölün Samsat kıyısında yer alan iskele ve meyve bahçeleri sular altında kaldı. Barajdaki birçok ada suya gömüldü.
“Samsat” yazısının bulunduğu adada suyun altında kalınca, yazı suyla temas etmeye başladı.
Adacıkların sular altında kaldığını dile getiren Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, “Yağmur çok güzel yağdı, kar yağdı. Kar yıllarda bölgemizde bereket yılı olarak bilinir. O bereketi hem ürünlerimizde gördük hem de su seviyesinde gördüğünüz gibi her zamankine göre 5-6 metre yükselmiş.” dedi.
Fırat, "Yaz çekim yaptığımız zaman su 5-6 metre inmiş haldeydi. Artık insanların kurak yıllar daha kötü olur diye endişeleri vardı. Şükürler olsun insanlara bir umut geldi." diye konuştu.
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