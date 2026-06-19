Baraj yüzde 100 doldu, iskele ve adacıklar kayboldu

“Samsat” yazısının bulunduğu adada suyun altında kalınca, yazı suyla temas etmeye başladı.

Adacıkların sular altında kaldığını dile getiren Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, “Yağmur çok güzel yağdı, kar yağdı. Kar yıllarda bölgemizde bereket yılı olarak bilinir. O bereketi hem ürünlerimizde gördük hem de su seviyesinde gördüğünüz gibi her zamankine göre 5-6 metre yükselmiş.” dedi.