Baraj yüzde 100 doldu, kapaklar açılacak
07.05.2026 10:51
Kars'ta etkili olan yağışlar ve karların erimesi sonrası Kars Barajı'nın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, kontrollü su tahliyesinin başlanacağını duyurdu.
Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bölgede son günlerde etkili olan yağışlar ve kar sularının Kars Çayı’na karışmasıyla birlikte baraj rezervuarlarında yüksek debili su girişlerinin yaşandığı belirtildi.
Su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla Kars Barajı’nda kontrollü su bırakma işlemlerinin başlatılacağı ifade edildi.
Açıklamada,tahliye sürecinde dere yataklarında su seviyesinin yükselebileceğine dikkat çekilerek, vatandaşlar uyarıldı.
Resmi duyuruların takip edilmesi, baraj çevresi ile dere yataklarına yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.
"ÖNLEM ALIN"
Dere yataklarına yakın bölgelerde bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer alanlar için gerekli önlemlerin alınmasının önem taşıdığı kaydedildi.
Ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması istenirken, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli davranmaları çağrısında bulunuldu.