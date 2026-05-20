Baraj yüzde 100 doldu, su tahliyesi başladı. Eski köy sular altında
20.05.2026 09:10
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı’nın su seviyesi yüzde 100 doluluğa ulaştı, eski köy sular altında kaldı.
Karakurt Baraj Gölü’nde doluluk oranının yüzde 100’ü bulmasının ardından kontrollü su tahliyesine başlandı. Tahliyeyle birlikte eski yerleşim alanları tamamen sular altında kalırken, köyden geriye sadece minarenin üst kısmı kaldı.
Karakurt köyünde eskiden çocuk seslerinin yükseldiğini ifade eden Ahmet Can Çetinkaya, "Her baktığımızda geçmişimizi hatırlıyoruz. Camimiz suyun altında kaldı, uzaktan izliyor ve geçiyoruz" diye konuştu.
Öte yandan, drone ile çekilen görüntülerde; evlerin bulunduğu alanların tamamen göle dönüştüğü, minarenin ise suyun ortasında tek başına yükseldiği görüldü. Bölge sakinleri, yıllarca yaşadıkları köyün bu hale gelmesini buruk bir şekilde izlediklerini söyledi.
Barajın enerji üretimi ve su yönetimi açısından bölgeye önemli katkı sunduğu belirtildi.
Aras Nehri üzerine kurulan Karakurt Barajı, Türkiye'nin 161, Kars'ın ise en büyük enerji santrali olarak tanımlanıyor.
Karakurt Barajı ve HES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 60 binin üzerinde konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi sağlayabiliyor.
Karakurt Barajı'nı Türkiye'deki pek çok barajdan ayıran yapısal bir özelliği de mevcut. Karakurt, Türkiye'de asfalt çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen ilk barajlardan biri olarak öne çıkıyor.
