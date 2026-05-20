Baraj yüzde 100 doldu, su tahliyesi başladı. Eski köy sular altında

Aras Nehri üzerine kurulan Karakurt Barajı, Türkiye'nin 161, Kars'ın ise en büyük enerji santrali olarak tanımlanıyor.

Karakurt Barajı ve HES sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 60 binin üzerinde konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi sağlayabiliyor.

Karakurt Barajı'nı Türkiye'deki pek çok barajdan ayıran yapısal bir özelliği de mevcut. Karakurt, Türkiye'de asfalt çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen ilk barajlardan biri olarak öne çıkıyor.