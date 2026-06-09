Barajda su salınımı devam ediyor. Geçen ay 6 kapağı birden açılmıştı

Yoğun ziyaretlerin ardından yetkililer vatandaşların can güvenliği açısından Karakaya Barajını ziyaretçi girişlerine yasaklamıştı. Günlerdir devam eden su tahliyesi ile seviye normal sınırlara yaklaşınca, tahliye durumu 2 kapağa düşürüldü. Seviyenin önümüzdeki günlerde normal sınırlara ulaşması ile su tahliyesinin daha da azaltılması bekleniyor.