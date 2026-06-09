Barajda su salınımı devam ediyor. Geçen ay 6 kapağı birden açılmıştı

09.06.2026 11:53

İHA

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Türkiye'nin enerji üretimi açısından 2'nci büyük barajı olan Karakaya Barajında su tahliyesi devam ediyor.

Barajda su salınımı devam ediyor. Geçen ay 6 kapağı birden açılmıştı
IHA

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bulunan Karakaya Barajında su seviyesindeki artışla beraber başlayan su tahliyesi sürüyor.

 

Barajda su salınımı devam ediyor. Geçen ay 6 kapağı birden açılmıştı 1
IHA

Geçen ay 6 kapağı açılarak 173 metreden su tahliyesi yapılan barajdaki görsel şölen dikkat çekerken bir çok insan Karakaya Barajını ziyaret etmişti.

 

Barajda su salınımı devam ediyor. Geçen ay 6 kapağı birden açılmıştı 2
IHA

Yoğun ziyaretlerin ardından yetkililer vatandaşların can güvenliği açısından Karakaya Barajını ziyaretçi girişlerine yasaklamıştı. Günlerdir devam eden su tahliyesi ile seviye normal sınırlara yaklaşınca, tahliye durumu 2 kapağa düşürüldü. Seviyenin önümüzdeki günlerde normal sınırlara ulaşması ile su tahliyesinin daha da azaltılması bekleniyor.

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