Barajda su seviyesi 4 katına çıktı, eski köy sular altında kaldı

Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma Derneği Başkanı Deniz Temel, "Yamula Barajı'nda şu anki seviyelere 2005'li yıllarda ulaşılmıştı. Daha sonraki yıllarda meteorolojik olarak yağışların az olması nedeniyle su seviyesi düşmeye başladı. Buradaki çamlık alan yaz döneminde ada haline dönüşüyordu. Daha ileride Ömerhacılı köyü var, sular altında kalmış bir köydür. Geçen yılki dalışlarımızda caminin minaresi ortaya çıkmıştı, şu an o caminin minaresi kadar su doluluğu var." dedi.