Barajda su seviyesi 4 katına çıktı, eski köy sular altında kaldı
19.05.2026 13:38
Kayseri'deki Yamula Barajı'ndaki su seviyesi, son yağışlarla birlikte 4 katına çıktı. Önceki senelerde kurak dönemlerde ortaya çıkan eski köy, yeniden sular altında kaldı.
Bu sene kış aylarında kaydedilen yoğun kar ve yağmur yağışları, Kızılırmak ve Zamantı Irmakları üzerindeki barajların doluluk oranlarını artırdı.
Yamula Baraj Gölü'ndeki derinlik, önceki yıllarda 8 ila 10 metre iken bu yıl 40 metreye ulaştı.
Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma Derneği Başkanı Deniz Temel, "Yamula Barajı'nda şu anki seviyelere 2005'li yıllarda ulaşılmıştı. Daha sonraki yıllarda meteorolojik olarak yağışların az olması nedeniyle su seviyesi düşmeye başladı. Buradaki çamlık alan yaz döneminde ada haline dönüşüyordu. Daha ileride Ömerhacılı köyü var, sular altında kalmış bir köydür. Geçen yılki dalışlarımızda caminin minaresi ortaya çıkmıştı, şu an o caminin minaresi kadar su doluluğu var." dedi.
Temel; "2003 yılında barajın su tutmasıyla beraber Eski Taşhan Köyü'nün su altında kalacağı düşünülerek köy tahliye edilmişti. Bu sene de suların artmasıyla birlikte Taşhan Köyü su altında kaldı. Geçen yıl köyün tamamını görebiliyorduk ama bu sene su seviyesinin yükselmesiyle beraber bir kısmı sular altında kaldı, su seviyesi böyle devam ettiği sürece de tamamen su altında kalacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakalarına dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizen Deniz Temel; "İnsanlarımız serinlemek amaçlı suya giriyorlar, balık tutmak için su kenarlarında olmaları sonrasında oluşabilecek kazalarda zorlu süreç bekliyor. Vatandaşlarımıza duyurumuz şudur ki; göller ve akarsularda 'suya girmek tehlikeli ve yasaktır' levhalarına riayet etmelerini istiyoruz." diye konuştu.