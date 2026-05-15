Barajın kapakları açılınca çay taştı, evler su altında kaldı

15.05.2026 12:40

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Tokat'ta Kılıçkaya Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Fardas Deresi mevkisinde bu nedenle yaşanan taşkında çevredeki evleri su bastı.

Barajın kapakları açılınca çay taştı, evler su altında kaldı
IHA

Olay Tokat'ın Reşadiye ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Fardas Deresi mevkisinde meydana geldi. 

 

Bölgede etkili olan kuvvetli sağanak ile Kılıçkaya Barajı'nın kapakları açıldı. 

Barajın kapakları açılınca çay taştı, evler su altında kaldı 1
IHA

Baraj kapaklarının açılması ve yağışın etkisiyle Kelkit Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi. Bununla bağlantılı olarak Fardas Deresi'nde taşkın meydana geldi.

Barajın kapakları açılınca çay taştı, evler su altında kaldı 2
IHA

Dere çevresindeki bazı evleri su bastı. Bölgede faaliyet gösteren bir fabrikaya ait iş makineleri ise yükselen sel sularının arasında kaldı.

Barajın kapakları açılınca çay taştı, evler su altında kaldı 3
IHA

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çalışma başlattı. 

 

Bazı noktalarda yolların ulaşıma kapanma noktasına geldiği görülürken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. 

 

Polis ve karayolları ekipleri bölgelerde güvenlik önlemleri alırken vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.