Barajın kapakları açılınca çay taştı, evler su altında kaldı
15.05.2026 12:40
Tokat'ta Kılıçkaya Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Fardas Deresi mevkisinde bu nedenle yaşanan taşkında çevredeki evleri su bastı.
Olay Tokat'ın Reşadiye ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Fardas Deresi mevkisinde meydana geldi.
Bölgede etkili olan kuvvetli sağanak ile Kılıçkaya Barajı'nın kapakları açıldı.
Baraj kapaklarının açılması ve yağışın etkisiyle Kelkit Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi. Bununla bağlantılı olarak Fardas Deresi'nde taşkın meydana geldi.
Dere çevresindeki bazı evleri su bastı. Bölgede faaliyet gösteren bir fabrikaya ait iş makineleri ise yükselen sel sularının arasında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çalışma başlattı.
Bazı noktalarda yolların ulaşıma kapanma noktasına geldiği görülürken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Polis ve karayolları ekipleri bölgelerde güvenlik önlemleri alırken vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.