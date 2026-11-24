Ayrıca 2 yıl önce kuraklık nedeniyle zor günler geçiren Çukurova çiftçisinin bu sene su sorunu yaşamadığı, baraj doluluk oranlarının çiftçiyi de memnun ettiği öğrenildi.

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