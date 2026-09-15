Başkent, 19-27 Eylül'de kültürün, sanatın ve lezzetin buluşma noktası olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Ankara’nın kültür ve sanat hayatına önemli bir hareketlilik kazandırdığını belirterek “Ankara, Cumhuriyetimizin başkenti olmasının yanı sıra Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini ve kültürel birikimini taşıyan eşsiz şehirlerimizden biridir. Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki evrensel değerinden Ankara Kalesi’ne, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Augustus Tapınağı’na, Roma Hamamı’ndan Hamamönü’ne ve Cumhuriyetimizin simge yapılarına kadar başkentimiz, farklı dönemlerin izlerini aynı şehirde buluşturan çok güçlü bir kültür mirasına sahip.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni beşinci kez Ankara’da gerçekleştirirken amacımız, bu büyük mirası yalnızca hatırlamak değil; Ankaralılarla, gençlerle, çocuklarla ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerle birlikte yeniden keşfetmek. Dokuz gün boyunca Ankara’nın farklı noktalarını kültür ve sanatın canlı mekanlarına dönüştürecek, sanatın her alanından seçkin örnekleri başkentlilerin erişimine sunacağız.”