Başpehlivan Serhat Elvan'a akaryakıt istasyonunda saldırı
09.08.2026 15:27
Samsun'da başpehlivan Serhat Elvan'ın, kendisini takip ettiği öne sürülen eski pehlivan Şaban Y. ile yeğenleri tarafından dövüldüğü iddia edildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen yağlı güreş organizasyonuna katılmak üzere yola çıkan başpehlivan Serhat Elvan'ın saldırıya uğradığı öne sürüldü.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6'ncı etabı olan 20'nci Samsun Vezirköprü Kunduz Güreşleri'ne katılmak üzere yola çıkan Tokatlı başpehlivan Serhat Elvan, Vezirköprü'ye gitmeden önce bir akaryakıt istasyonunda mola verdi.
Elvan'ın istasyonda tek başına oturduğu sırada, kendisini takip ettiği öne sürülen eski başpehlivan Şaban Y. ile yeğenleri Ö.Y. ve E.Y. de istasyona geldi.
"KAFAMI ÇEVİRDİĞİMDE BANA VURDULAR"
Şaban Y. ile Serhat Elvan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Şaban Y., Ö.Y. ve E.Y., Elvan'a saldırdı.
Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Serhat Elvan, olayı şu sözlerle anlattı:
“Cumartesi günü sabah yola çıktım. Vezirköprü Er Meydanı’na az kalmıştı. Bir 'kahve içeyim' diye petrolde dinlemek istedim. Kahvemi aldım, eşimle telefonda konuşuyordum. O arada eski başpehlivan Şaban Y. geldi yanıma, telefonu kapattım. Eşimle konuşurken bana 'özür dile' dedi. 'Ne için' dedim. Paylaştığım yazı için olduğunu ve özür dilememi istedi. Ben de ona paylaştığım yazıda bir sıkıntı olmadığını, özür dilenecek bir şeyin de olmadığını söyledim. O sırada 2 kişi daha gelince sandalye sesini duydum. Kafamı çevirdiğim anda Şaban Y. ile yeğenleri bana vurdu. Olay bu şekil başladı.”
"TEHDİT ETTİLER"
Vezirköprü'deki güreşlere birinci olmak için geldiğini ama şiddet gördüğünü ifade eden Elvan, “Burada lig güreşi yapıyoruz. Benim için gerçekten çok önemli bir güreşti. Puan topluyoruz ve kendimizi iyi hissediyoruz. Sakatlığım vardı, düzelmişti. Vezirköprü'deki güreşlere birinci olmak için gidiyordum. Böyle talihsiz bir olay yaşadım. Beni burada tehdit ettiler.” dedi.
"ŞİKAYETÇİ OLDUM"
Yaptığı paylaşım hakkında da bilgi veren Elvan şu iddiaları dile getirdi:
“Bundan 15-20 gün önceydi. Yanlış hatırlamıyorsam ASKİ Spor ile ilişkimi kesmek istedim. Benim paylaşımımda da art niyet yoktu. O kendi üzerine alınmış ama ben orada ASKİ Spor'a, bana bu zamana kadar emek verdi, maaş verdi, bana antrenman verdi, kalmaya yer verdi diye teşekkür ettim. Kulüp başkanımız Abdullah Çakmak'a, ağabeyim Ferit Keskin'e teşekkür ettim. Burada art niyet yok. Onun ismini paylaşmadığım için o paylaşımı bana sordu. Ondan sonra ondan özür dilememi istedi. Öyle bir durum oldu. O paylaşımından dolayı geldi, bana saldırdı. Olaydan sonra Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne gittim. Oradan da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayetçi oldum.”
Öte yandan şüphelilerin emniyette ifadelerinin alındığı, ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.
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