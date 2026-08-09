Başpehlivan Serhat Elvan'a akaryakıt istasyonunda saldırı

Yaptığı paylaşım hakkında da bilgi veren Elvan şu iddiaları dile getirdi:

“Bundan 15-20 gün önceydi. Yanlış hatırlamıyorsam ASKİ Spor ile ilişkimi kesmek istedim. Benim paylaşımımda da art niyet yoktu. O kendi üzerine alınmış ama ben orada ASKİ Spor'a, bana bu zamana kadar emek verdi, maaş verdi, bana antrenman verdi, kalmaya yer verdi diye teşekkür ettim. Kulüp başkanımız Abdullah Çakmak'a, ağabeyim Ferit Keskin'e teşekkür ettim. Burada art niyet yok. Onun ismini paylaşmadığım için o paylaşımı bana sordu. Ondan sonra ondan özür dilememi istedi. Öyle bir durum oldu. O paylaşımından dolayı geldi, bana saldırdı. Olaydan sonra Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne gittim. Oradan da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayetçi oldum.”

Öte yandan şüphelilerin emniyette ifadelerinin alındığı, ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.