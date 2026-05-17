Batı Karadeniz’de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısını paylaştı.

Yapılan uyarıda "17 Mayıs 2026 Pazar öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Bolu, Karabük, Düzce ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yağış Düzce’de etkisini göstermeye başladı.