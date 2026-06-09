Batman'da hasat başladı. Kilosunu 35 TL'ye satacaklar
09.06.2026 12:55
Batman'da 2026 yılı için mercimek hasadı başladı. Üreticiler mercimeğin kilosunu bu sene 35 TL'ye satmayı planlıyor.
Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'in ardından mercimeğin en fazla ekildiği illerden biri olan Batman'da hasat sezonu başladı. Çiftçiler, tarlalarda yoğun mesai harcıyor.
Üreticiler, kış ve ilkbahar aylarında etkili olan düzenli yağışların ürün gelişimine olumlu katkı sunduğunu belirterek, bu yıl verimin yüksek olmasını beklediklerini ifade etti.
Çiftçiler, dönüm başına ortalama 200 kilogram mercimek elde etmeyi hedefliyor.
Mercimek üreticilerinden Muhammet Yusuf Öztürk, hasat döneminin başlamasıyla birlikte bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.
Öztürk, Batman ve çevre illerde hasadın başladığını ifade ederek, yağışlı geçen sezonun ürünlere olumlu yansıdığını kaydetti.
Hasadın yaklaşık 20 gün sürmesinin beklendiğini ifade eden Öztürk, toplanan mercimeğin patozlama işleminin ardından samanından ayrılarak fabrikalara gönderildiğini söyledi.
MERCİMEK SAMANININ TONU 7 BİN LİRA
Fiyatların henüz netleşmediğini ancak mercimeğin kilogramını yaklaşık 35 liradan satmayı planladıklarını aktaran Öztürk, mercimek samanının tonunun ise 7 bin liradan alıcı bulduğunu dile getirdi.
Üreticiler, yüksek verim beklentisinin yanı sıra Türkiye genelinde bu yıl mercimek ihracatının da artmasını umut ettiklerini ifade ederek, sezonun hem çiftçiler hem de ülke ekonomisi açısından bereketli geçmesini temenni etti.
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