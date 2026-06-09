Batman'da hasat başladı. Kilosunu 35 TL'ye satacaklar

Fiyatların henüz netleşmediğini ancak mercimeğin kilogramını yaklaşık 35 liradan satmayı planladıklarını aktaran Öztürk, mercimek samanının tonunun ise 7 bin liradan alıcı bulduğunu dile getirdi.

Üreticiler, yüksek verim beklentisinin yanı sıra Türkiye genelinde bu yıl mercimek ihracatının da artmasını umut ettiklerini ifade ederek, sezonun hem çiftçiler hem de ülke ekonomisi açısından bereketli geçmesini temenni etti.