Batman'da vahşet. Annesini öldürüp cesedini çöp konteynerine attı

S.C., evlerinin avlusundaki konteynerde eşi Seve Cihangir'in bıçaklanarak öldürülmüş halde cansız bedenini buldu.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seve Cihangir'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.