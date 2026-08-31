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Batman'da vahşet. Annesini öldürüp cesedini çöp konteynerine attı

31.08.2026 13:00

DHA

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Batman'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kişi annesini öldürüp, cesedini çöp konteynerine attı.

Batman'da vahşet. Annesini öldürüp cesedini çöp konteynerine attı
DHA

Batman'da korkunç bir cinayet işlendi.

 

Olay, 29 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında Petrolkent Mahallesi 2815'inci Sokak'ta meydana geldi.

Batman'da vahşet. Annesini öldürüp cesedini çöp konteynerine attı 1
DHA

S.C., evlerinin avlusundaki konteynerde eşi Seve Cihangir'in bıçaklanarak öldürülmüş halde cansız bedenini buldu.

 

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seve Cihangir'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

 

POLİSE GİDİP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ 2
DHA

POLİSE GİDİP CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bu sırada Cihangir'in oğlu Haşim Cihangir, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek annesini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi.

 

Bunun üzerine şüpheli, gözaltına alındı. Haşim Cihangir'in psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim Cihangir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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