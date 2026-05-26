Bayram bereketi, 9 gündür yoğunluk var. Kente akın ettiler

Çarşılardaki hareketlilikten memnun olduklarını ifade eden esnaf Nusret Yılmaz, "9 günlük tatil esnaf olarak yüzümüzü güldürdü. Satışlarımız şu an çok iyi. Bayram bereketini yaşıyoruz. Bu yoğunluktan çok memnunuz" dedi.

Kenti gezmeye gelen ziyaretçilerden Esin Temur, Gaziantep'in tarihi dokusuna hayran kaldıklarını belirterek, yöresel atmosferin kendilerini etkilediğini söyledi. Vatandaşlar, Gaziantep insanının misafirperverliğinden memnun kaldıklarını ifade ederek, kentin yemek kültürü, tarihi çarşıları ve doğal yapısıyla dikkat çektiğini kaydetti.

İzmir'den gelen ziyaretçilerden Sebahat Özdemir Mavi, "Bayram kültürünün Güneydoğu şehirlerinde daha yoğun yaşanıyor. Gaziantep'teki atmosfer heyecan verici. 9 günlük tatilimizi Gaziantep'te geçireceğiz. Buradaki bayramlar çok güzel" dedi.