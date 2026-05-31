Bayram dönüşü köprülerde trafik yoğunluğu

31.05.2026 08:14

DHA

Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoluna geçenler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluğa neden oldu.

9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tatilini şehir dışında geçiren İstanbulluların dönüş yolculuğu sürüyor.

Sabah saatlerinde trafiğin sakin olduğu kentte, vatandaşların güzel havayı da fırsat bilerek tarihi ve turistik yerleri gezmek için dışarı çıkmasıyla akşam saatlerinde bazı noktalarda yoğunluk yaşandı.

Gece saatlerinde ise kent genelinde trafik yoğunluğu oluşmazken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bağlantı yollarında trafiğin akıcı yoğun olduğu görüldü. 

 

Kent genelinde Edirne ve Ankara istikametinde ilerleyen saatlerde trafik yoğunluğu oluşabileceği tahmin ediliyor. 

