Bayramda piknik manzaraları. Voleybol oynayan da var cağ döneri yapan da
28.05.2026 16:53
İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde güneşli havayı fırsat bilenler çimenlik alanlara akın etti. Aileleriyle birlikte Aydos Ormanı'na gelenler mangal yaparken, çocuklar salıncak kurup ip atladı.
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler Zeytinburnu'nda yol kenarında bulunan çimenlik alanlara ve Aydos Ormanı'na akın etti.
Havanın da güneşli olmasını fırsat bilen kişiler yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ve piknik malzemeleriyle gün boyu vakit geçirdi.
Çocuklar ağaçlara kurulan salıncaklarda sallanırken, bazı vatandaşlar hamaklarda dinlendi. Bayram tatilini değerlendirmek için ormana geldiklerini söyleyen vatandaşlar, şehir kalabalığından uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek istediklerini ifade etti.
Ailesiyle birlikte Aydos Ormanı'na mangal yapmaya gelen Dursun Hasbal, "Mangal, kahvaltı, aileyle birlikte olmak güzel. Ev halkı, çocuklar, hısımlarımız var. Havada, ortamda güzel. Buraya zaten hep aileler geliyor." dedi.
'KARNIMIZI DOYURACAĞIZ'
Nihat Aydın, "Bayramın birinci günü kurbanımızı kestik. Dostlarımızla, ailelerimizle birlikte mangal yakacağız oturacağız. Eğleneceğiz inşallah. Sabah 10'da geldik kısmet olursa karnımızı doyuracağız, mangalımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.
"CAĞ DÖNERİMİZİ YAPTIK"
Mehmet Karabulut ise, "Meşhur Artvin Yusufeli cağ dönerimizi yaptık burada. Ailemizle birlikte pikniğimizi yapıyoruz çok güzel. Herkesin bayramını kutluyoruz. Burada ağabeyim, yeğenlerim, kendi ailem var. Sabah 9'da geldik akşam saatlerine kadar buradayız. Voleybol oynadık, çocuklarla eğlendik kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra cağ dönerimizi yaptık, çocukları eğlendiriyoruz." diye konuştu.