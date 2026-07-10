Bayramiç Beyazı hasadı başladı. Coğrafi tescilli

Bayramiç Beyazı bahçelerinde incelemelerde bulunan Vali Ömer Toraman, yetkililerden ve üreticilerden bölgedeki tarımsal faaliyetler ile hasat süreci hakkında bilgi aldı. Emeği geçenlere teşekkür eden Vali Toraman, tüm üreticilere bereketli, bol kazançlı ve sağlıklı bir hasat dönemi temennisinde bulundu.