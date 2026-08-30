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Bayrampaşa'da kafeye silahlı saldırı. 3 müşteri yaralandı

30.08.2026 14:55

DHA

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İstanbul Bayrampaşa'da otomobille gelerek müşterilerin bulunduğu kafeye silahla ateş açan şüpheliler kaçarken, saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa'da kafeye silahlı saldırı. 3 müşteri yaralandı
DHA

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

 

Otomobille kafenin önüne gelen şüpheliler, silahla ateş açarak kaçtı. Açılan ateş sonucu kurşunlar 3 müşteriye isabet etti.

Bayrampaşa'da kafeye silahlı saldırı. 3 müşteri yaralandı 1
DHA

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

 Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kurşunların iş yerine isabet ettiğini tespit etti.

Bayrampaşa'da kafeye silahlı saldırı. 3 müşteri yaralandı 2
DHA

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa'da kafeye silahlı saldırı. 3 müşteri yaralandı 3
DHA

Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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