Bedava toplayıp şehre iner inmez satıyor. Çuvalla isteyen var, ondan başka toplayan yok

Geçen yıl buketini 100 TL'den sattığı üzerlik otunun bu dönem 150 TL'den alıcı bulduğuna değinen evli ve 2 çocuk babası Eftelioğlu, "Geçen yıl yaklaşık 100 buket satıyordum. Bu yıl daha fazla toplamaya çalışacağım. Talep çok. İki çuval dolusu isteyen de var" diye konuştu.