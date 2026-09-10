Bekledikçe tatlanıyor, yok satıyor. Sırrı yetiştirme şeklinde

Seymen Kavunu'nun en önemli özelliklerinden birinin sulama yapılmadan yetiştirilmesi olduğunu belirten üretici Serhat Civan, “Babadan ve dededen bu işi yapmaktayız. Herhalde kavunun içine doğduk” dedi.

Seymen Kavunu'nun aromatik olduğunu söyleyen Civan, "Hal değeri biraz daha az, çünkü sıfır sulama yapıyoruz. Neden Seymen kavunu? Faktörlerden biri aslında meteorolojik şartlar, yaz yağışlarını çok az alıyoruz. Bizim sarı kavunumuz da aslında çok yağışları sevmiyor. Çok sulandığında dahi bu aromatik tadı bulamazsınız" dedi.

Sulama yapılması halinde verimin artabileceğini ancak bunun kavunun karakteristik aromasını etkileyebileceğini belirten Civan, “Tonajı diğer sulanan kavunlardan neredeyse dörtte bir oranında az. Sulasak tonaj daha fazla olabilir ama aromasını bozmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.