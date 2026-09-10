Bekledikçe tatlanıyor, yok satıyor. Sırrı yetiştirme şeklinde
10.09.2026 13:49
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde coğrafi işaretli Seymen Kavunu, kendine özgü aroması ve üretim yöntemiyle dikkat çekiyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde yetiştirilen ve coğrafi işaretle tescillenen Seymen Kavunu, kendine özgü aroması ve bekledikçe artan lezzetiyle üreticiler tarafından yoğun talep görüyor.
Bölgede yıllardır geleneksel yöntemlerle yetiştirilen kavun, üreticilerin emeğiyle tarladan sofralara ulaştırılırken, yoğun talep nedeniyle Türkiye'nin farklı noktalarına da gönderiliyor.
"ÇOK SULANIRSA BU AROMATİK TADI BULAMAZSINIZ"
Seymen Kavunu'nun en önemli özelliklerinden birinin sulama yapılmadan yetiştirilmesi olduğunu belirten üretici Serhat Civan, “Babadan ve dededen bu işi yapmaktayız. Herhalde kavunun içine doğduk” dedi.
Seymen Kavunu'nun aromatik olduğunu söyleyen Civan, "Hal değeri biraz daha az, çünkü sıfır sulama yapıyoruz. Neden Seymen kavunu? Faktörlerden biri aslında meteorolojik şartlar, yaz yağışlarını çok az alıyoruz. Bizim sarı kavunumuz da aslında çok yağışları sevmiyor. Çok sulandığında dahi bu aromatik tadı bulamazsınız" dedi.
Sulama yapılması halinde verimin artabileceğini ancak bunun kavunun karakteristik aromasını etkileyebileceğini belirten Civan, “Tonajı diğer sulanan kavunlardan neredeyse dörtte bir oranında az. Sulasak tonaj daha fazla olabilir ama aromasını bozmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.
"SEYMEN KAVUNU 4-5 KİLOGRAM VE SARI OLUR"
Civan, kavunun kendine özgü görünümünün de önemli olduğunu belirterek, "Genelde dört-beş kilo civarında olur, sarı olur. Sarı olmasıyla beraber bazı özellikler yapması gerekir. Burada gösterdiğimiz gibi bu çok güzel bir örnek verebileceğimiz bir kavun çünkü güzel dış çıtırlığını yapmış, altı sararmış, kilosu çok güzel, Seymen Kavunu'na örnek bir kavun. Aslında yarı kışlık, yarı yazlık da diyebiliriz bizim bu kavunumuzla ilgili" diye konuştu.
Üretimde ekim tarihinin de meteorolojik şartlara göre değiştirildiğini ifade eden Civan, ekim tarihinin mayıs başı olduğunu söyledi.
Kavunun yetişme süresinin tarlanın özelliklerine göre değiştiğini söyleyen Civan, "Tarlanın verimine ve tarlanın kuvvetine göre 120 gün gibi bir yetişme, işte 115 olabilir, 125 gibi olabilir, yetişme süresi var" ifadelerini kullandı.
"DİĞER KAVUNLARDAN FARKI LEZZETİ"
Seymen Kavunu'nun diğer kavunlardan ayrılan en önemli özelliklerinden birinin bekledikçe lezzetinin artması olduğunu belirten Civan, şöyle devam etti:
"Kestiğinizde diğer kavunlarda aldığın lif yapısı bizim kavunumuzda yoktur, bekledikçe bir tat alır. Kavunumuzu yok satıyoruz. Yani kargoyla isteyen de var, hale götürmemize de gerek yok. Biz kendimiz buralardan kestikten sonra bunu bu şekilde tutup eve götürüp askı yapabilirsek bu mart sonuna kadar dayandığı yıllar var."
Kavunun muhafazasında hava sirkülasyonunun önemli olduğunu vurgulayan Civan, "Kesinlikle ve kesinlikle en önemli şey hava sirkülasyonu, bulunduğu yerde hava alacak ve kesinlikle ezilmeden bu şu şekilde vurulduğu an bile vurulduğu yerden leke yapar" dedi.
Beş-altı yıl aynı yere kavun ekmemeye çalıştıklarını söyleyen Civan, coğrafi işaret almasının ürünün tanınırlığına katkı sağladığını da belirtti.
Geçmişten günümüze üretim geleneği sürdürülen Çorlu Seymen Kavunu, kendine özgü aroması, yetiştirme yöntemi ve coğrafi işaretiyle Çorlu'nun önemli tarımsal değerleri arasında yer almaya devam ediyor.