Beklenen mucize oldu. 15 yaşındaki Almina 88 gün sonra gözlerini açtı

Almina'nın babası Celal Çakmak, kızının kazadan sonraki tedavi sürecini anlattı.

Kazayı Kurban Bayramı günü öğrendiklerini belirten Çakmak, yaşadıkları süreci anlatarak "27 Mayıs 2026 tarihinde, Kurban Bayramı günü saat 18.30 gibi bir telefon geldi bize. Telefonla Almina'nın kaza yaptığını öğrendik. Yoğun bakım süreci 88 gün sürdü. Şu an 100. gündeyiz. 88 gün sonra servise çıktık." dedi.

“KONUŞAMIYOR, YÜRÜYEMİYOR AMA BUNA DA ŞÜKÜR”

Kızının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Çakmak, Almina'nın henüz konuşamadığını ve yürüyemediğini ancak hayati süreci atlatmasının kendileri için büyük bir umut olduğunu söyleyerek "Şu an Allah'ıma bin şükür yemesi, içmesi var. Konuşması yok, yürümüyor ama buna da şükür diyoruz." ifadelerini kullandı.

Baba Celal Çakmak, Almina'nın yoğun bakım sürecinde çok sayıda operasyon ve müdahale geçirdiğini ifade etti.

Almina'nın uzun süre entübe kaldığını anlatan Çakmak, daha sonra trakeostomi açıldığını ve bunun da sonlandırıldığını belirterek, kızının artık kendi kendine nefes alabildiğini söyleyerek "Entübeydi. Entübeden sonra trakeostomi açıldı burada boğazına. O da alındı çok şükür, şimdi kendi nefesini kendi alabiliyor Allah'ıma bin şükü.r" dedi.