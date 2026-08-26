Beklenti büyük. "Bu sene denizlerin padişahı olacak, 50-60 TL'den satılacağına eminim"

Palamudun bu sezon uygun fiyatla tüketiciye ulaşacağını ifade eden Çakan, "Bir palamudun ortalama ağırlığı 1 ila 1 kilo 250 gram civarında. Bir palamudun halkımıza 50-60 TL'den satılacağına çok eminim. Belki daha düşük fiyatlara da satılır. Çünkü denizde bu sene inanılmaz derecede palamut hareketliliği göstergesi var. Bu sene denizlerin padişahı palamut olacak. Halkımız protein ihtiyacını bol miktarda, ucuz ve kaliteli şekilde tüketecektir." diye konuştu.