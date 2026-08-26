Beklenti büyük. "Bu sene denizlerin padişahı olacak, 50-60 TL'den satılacağına eminim"
26.08.2026 10:39
İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, yeni av sezonunda palamut bolluğu yaşanacağını belirterek "Bu sene denizlerin padişahı olacak." dedi.
Yasağın kalkmasına sayılı günler kala balıkçılar, teknelerinin ve ağlarının bakımını tamamlayarak yeni sezona hazırladı.
İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından balıkçıların yaklaşık 4,5 ay boyunca hazırlık yaptığını dile getirerek "Av yasağından sonra gemilerin tadilatları başladı. 4,5 ay gibi uzun bir süre bunları yaptık. Ağların onarımı, teknelerin boyalarını gerçekleştirdik. Yeni sezona hazırız." dedi.
Geçen sezonun iyi geçtiğini hatırlatan Çakan, şunları anlattı:
“Geçen yıl Türkiye'de iyi bir hamsi avı sezonu geçirdik. Ege'de de bol miktarda sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit, yazılı ve gobene balıkçılığı oldu. Geçen sene yağmurların az olması, deniz suyu sıcaklığının fazla olması nedeniyle sezonu erken kapatmıştık.”
Çakan, bu sene hem iklim şartları hem yağmurlardan dolayı Karadeniz'de inanılmaz derecede palamut ve havyar bulunduğunu söyledi.
Ortalama bir palamutun 1,5 milyon civarında yavru bıraktığını kaydeden Çakan, "Bu 1,5 milyon yavrunun hemen hemen yüzde 70-80'i denizlerde tuttu. Gördüğümüz kadarıyla denizde inanılmaz derecede palamut olacağının işareti. İnşallah halkımıza bu sene bol miktarda Karadeniz'den gelecek palamut tüketimi olacak." ifadesini kullandı.
Çakan, Ege'de balık bolluğu beklediklerinin altını çizerek "Ege'de rutin olarak sardalya, hamsi, kolyoz, istavrit balıkçılığı yapılıyor. Bu da bu sene sezonumuzun bereketli geçeceğinin işaretidir. Geçen yıl 10 milyon dolar civarında hamsi ihracatı oldu, palamut yoktu. Bu sene de palamudun hem ihracat kısmı hem iç tüketim kısmında inanılmaz bir talep olacağını gösteriyor." dedi.
"50 - 60 TL'DEN SATILACAĞINA ÇOK EMİNİM"
Palamudun bu sezon uygun fiyatla tüketiciye ulaşacağını ifade eden Çakan, "Bir palamudun ortalama ağırlığı 1 ila 1 kilo 250 gram civarında. Bir palamudun halkımıza 50-60 TL'den satılacağına çok eminim. Belki daha düşük fiyatlara da satılır. Çünkü denizde bu sene inanılmaz derecede palamut hareketliliği göstergesi var. Bu sene denizlerin padişahı palamut olacak. Halkımız protein ihtiyacını bol miktarda, ucuz ve kaliteli şekilde tüketecektir." diye konuştu.