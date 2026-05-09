Belçika'dan örnek aldı, Kayseri'de uyguladı. Uzunluğu 18 metre, görenler bir daha bakıyor
09.05.2026 10:50
Son Güncelleme: 09.05.2026 10:58
Belçika'da yaşayan bir iş insanı Avrupa ile Kayseri trafiği arasındaki farklara dikkat çekmek için 18 metre uzunluğunda "önce yaya" yazılı bir halı hazırladı.
Belçika'da yaşayan iş insanı Osman Boyacıoğlu, 8 ay önce memleketi Kayseri'ye geldi ve ilginç bir farkındalık çalışmasına imza attı.
Boyacıoğlu önce Kayseri'de bir halı fabrikası kurdu. Avrupa ile Kayseri trafiğini arasındaki farklar sonucu Kayseri'de yayalara yol verilmediğini fark eden Boyacıoğlu, Vali Gökmen Çiçek ile görüşerek farkındalık oluşturmak amacıyla "önce yaya" konulu bir halı tasarladı.
Yaya yoluna özel olarak tasarlanan halı, Kayseri'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, yaya geçidinde temsili yaya geçidi olarak kullanıldı.
Vali Çiçek'in de projeyi çok beğendiğini dile getiren Boyacıoğlu, "Türkiye’ye yaya farkındalığını oluşturmak istedik. Uzun yılar Avrupa’da yaşamış biri olarak Avrupa ve Türkiye’deki trafik kurallarına baktığımızda çok ciddi farklılıklar var." dedi.
Türkiye’de yayaya çok fazla yol verilmediğini dile getiren Boyacıoğlu, "İnsanların biraz daha yayalara dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.
YAYA ÖLÜMLERİ
"Araştırmalarım sonucunda yılda yaklaşık bin 500-2 bin kişi arasında sadece yayalarda ölümler oluyor." diye konuşan Boyacıoğlu, "Halı yaklaşık, 18 metre uzunluğunda, 4 metre eninde toplam 72 metre kare büyüklüğünde. Üzerinde ‘önce yaya’ ibresi olan bir yazı var." dedi.
"DÜNYAYA FARKLI BİR MESAJ OLDU"
Renginin daha fazla dikkat çekmesi için farklı tasarımlar yaptıklarını ve renkler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Boyacıoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Vatandaşın ilgisi ise hoşumuza gitti. Amacımız, tamamen farkındalık oluşturmak. Vatandaşların ilgisi, halı üzerinde yürümeleri araçların bir süre trafik memurları kontrolünde geçmeye devam etmesi buradan bütün dünyaya farklı bir mesaj oldu. Önce yaya diyoruz."
