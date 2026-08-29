Belediye görevlisi denize düşen yaralı leyleği suya girerek kurtardı
29.08.2026 11:52
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bölgede görev yapan belediye temizlik görevlisi Mahsun Dağ, denize düşen yaralı leyleği kıyafetleriyle suya girerek kurtardı.
İskenderun sahilinde sabah saatlerinde yaralı bir leylek denizde çırpınırken görüldü.
O sırada bölgede görev yapan İskenderun Belediyesi temizlik görevlisi Mahsun Dağ, üzerindeki kıyafetlerle suya girerek leyleği kıyıya taşıdı.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN DENİZE GİRDİM
Yaşananları anlatan Mahsun Dağ, “Ben sahilde çalışıyordum. Yaralı leyleğin denize düştüğünü söylediler. Hiç düşünmeden denize girdim. Leyleği oradan alarak veterinere teslim ettim.” dedi.
Leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşama bırakılacağı öğrenildi.
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