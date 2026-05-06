Belediye meclisinde kabul edildi. 10 çocuk yapana sıfır araç hediye

Ordu'da Kumru Belediyesi tarafından başlatılan 'Aile Teşvik Programı' kapsamında çok çocuklu aileler için yeni teşvikler açıklandı.

Programa göre, 3. çocuk ve sonrasında her çocuk için 50'şer bin lira teşvik verilecek. Ayrıca 8. çocuğu olan ailelere 300 bin lira ve belediyede iş imkanı sunulacak.