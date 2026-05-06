Belediye meclisinde kabul edildi. 10 çocuk yapana sıfır araç hediye
06.05.2026 13:54
Ordu'da Kumru Belediye Meclisi'nde kabul edilen teşvik programına göre 10 çocuk yapan ailelere sıfır kilometre araç hediye edilecek. 8 çocuk yapanlara da belediyede iş imkanı sunulacak.
Ordu'da Kumru Belediyesi tarafından başlatılan 'Aile Teşvik Programı' kapsamında çok çocuklu aileler için yeni teşvikler açıklandı.
Programa göre, 3. çocuk ve sonrasında her çocuk için 50'şer bin lira teşvik verilecek. Ayrıca 8. çocuğu olan ailelere 300 bin lira ve belediyede iş imkanı sunulacak.
Program kapsamında 10 çocuk yapan ailelere ise sıfır kilometre araç hediye edilcek.
4 Mayıs 2026 tarihli Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe giren program, bu tarihten sonra doğacak olan çocukları kapsayacak.
Başvuru için en az 2 sene Kumru ilçesinde ikamet şartı aranıyor.
Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yaşçuva, belediye olarak “Büyük aile, güçlü Türkiye” düşüncesiyle yola çıktıklarını, ilçede azalan nüfusu artırmak için aile teşvik programını hayata geçirdiklerini söyledi.
Başkan Yalçuva, ailelere çocuk sayısına göre çeşitli teşvikler vereceklerini belirterek "Üçüncü çocuğa 50 bin, dördüncü çocuğa 100 bin ve 5'inci çocuk için ise 150 bin lira bağışları hemen hesaplarına geçireceğiz inşallah. Tabi bazı şartlarımız var, ikametgahlarının Kumru'da olması gerekiyor, annenin hesap numarası olması gerekiyor." dedi.