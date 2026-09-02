Besihane görünümlü kaçak sigara imalathanesinden 425 bin dolu makaron çıktı
02.09.2026 16:56
Sakarya'nın Erenler ilçesinde dışarıdan besihane görünümü verilen yapıya düzenlenen operasyonda, fabrikasyon makinelerle kaçak sigara üretildiği belirlendi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarmanın besihane görünümü verilen yapıya düzenlediği operasyonda makinelerle kaçak sigara üretildiği tespit edildi. Operasyonda 425 bin dolu makaron, 120 kilo açık tütün ve bin 400 kilometre uzunluğunda sigara filtre kağıdı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesinde sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, H.İ.Ö.'nün (35), yaklaşık 2,5 dönümlük arazi üzerindeki dışarıdan besihane görünümündeki yapıda fabrika kapasitesine sahip makineler kurarak kaçak sigara ürettiği belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından dron destekli operasyonla adrese baskın düzenlendi.
Şüphelinin evinde ve imalathane olarak kullanılan besihanede yapılan aramalarda, fabrikasyon sigara üretiminde kullanılan entegre makineler, 425 bin dolu makaron, 120 kilo açık tütün, rulo halinde 1400 kilometre uzunluğunda sigara filtre kağıdı, nem alma cihazı ve 2 hava kompresörü ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan H.İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
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