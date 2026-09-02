Besihane görünümlü kaçak sigara imalathanesinden 425 bin dolu makaron çıktı

Şüphelinin evinde ve imalathane olarak kullanılan besihanede yapılan aramalarda, fabrikasyon sigara üretiminde kullanılan entegre makineler, 425 bin dolu makaron, 120 kilo açık tütün, rulo halinde 1400 kilometre uzunluğunda sigara filtre kağıdı, nem alma cihazı ve 2 hava kompresörü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.İ.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.