Beşiktaşlı taraftarın Muhammed Salah kararı. 5 ton demişti, sözünden dönmemek için 500 kilo dağıttı

Amasya'da taraftarı olduğu Beşiktaş'ın Muhammed Salah'ı transfer etmesi halinde 5 ton karpuz dağıtacağını açıklayan manav, yıldız oyuncunun Trabzonspor'a transfer olmasına rağmen miktarı düşürüp, karpuz dağıttı.