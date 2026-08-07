Beşiktaşlı taraftarın Muhammed Salah kararı. 5 ton demişti, sözünden dönmemek için 500 kilo dağıttı
07.08.2026 16:04
Amasya'da taraftarı olduğu Beşiktaş'ın Muhammed Salah'ı transfer etmesi halinde 5 ton karpuz dağıtacağını açıklayan manav, yıldız oyuncunun Trabzonspor'a transfer olmasına rağmen miktarı düşürüp, karpuz dağıttı.
Amasya'da manavlık yapan Beşiktaş taraftarı Turan Aykurt, transfer döneminde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transfer olması halinde beş ton karpuz dağıtacağını duyurdu.
Ancak Salah'ı Trabzonspor transfer etti.
Buna rağmen Aykurt, miktarı 500 kiloya düşürüp, karpuzları ücretsiz dağıttı.
İş yerinin önüne çıkardığı karpuzların bulunduğu tezgaha da "Muhammed Salah hayratıdır." yazısını astı.
Kısa sürede ilgi gören dağıtımda çok sayıda vatandaş ücretsiz karpuz aldı.
Karpuz dağıtımı renkli görüntülere de sahne oldu.
Beşiktaş sevgisinin transfer sonucundan bağımsız olduğunu belirten Aykurt, verdiği sözden dönmek istemediğini ifade etti.