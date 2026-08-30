Beşiktaş'ta dron destekli "huzur"uygulaması. 5 aranan şahıs yakalandı, 209 bin 720 lira ceza kesildi
30.08.2026 11:22
Beşiktaş'ta 35 polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen dron destekli huzur uygulamasında aranan 5 kişi yakalandı, kayıp 1 kişi bulundu ve çok sayıda sürücü ile işletmeye cezai işlem uygulandı.
Beşiktaş'ta 28 Ağustos Cuma günü saat 22.30 ile 29 Ağustos Cumartesi günü saat 00.30 arasında ilçe genelinde dron destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Asayiş Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Toplam 35 polis ekibi katıldı.
872 KİŞİYE GBT SORGUSU YAPILDI
Zincirlikuyu dönüşleri ve Ortaköy’deki 2 sabit uygulama noktasının yanı sıra Beşiktaş Meydanı, Etiler, Levent, Bebek Parkı, Akaretler, Köyiçi Çarşı, Kuruçeşme ve Dereboyu bölgesinde denetim yapıldı.
Uygulamada 872 kişiye GBT sorgusu yapılırken, 147 araç kontrol edildi, 22 işletme ise denetlendi.
ARANAN 5 KİŞİ BULUNDU
Denetimlerde araması bulunan 5 kişi yakalanırken, kayıp olarak aranan 1 kişi ise bulundu.
Hakkında sınır dışı kararı bulunan yabancı uyruklu 1 kişi ise gözaltına alındı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheliye işlem yapılırken, toplam 15,29 gram madde ele geçirildi.
26 ARACA 209 BİN 720 LİRA CEZA KESİLDİ
Uygulama kapsamında 147 araç ile 22 işletme kontrol edildi. Kapalı alanda sigara içilmesine izin veren 7 işletmeyle saat 22.00’den sonra alkol satışı yaptığı tespit edilen 1 tekel bayiine işlem yapıldı.
Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullandığı belirlenen 1 kişi hakkında ise yasal işlem uygulandı.
Kontrollerde 1,17 promil alkollü olduğu belirlenen 1 sürücüye adli ve idari işlem yapılırken, 26 araca toplam 209 bin 720 lira ceza kesildi.
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